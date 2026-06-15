Иран: Сделката със САЩ е финализирана с одобрението на върховния лидер Моджтаба Хаменей

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Висшият съвет за национална сигурност на Иран обяви днес, че е финализирал споразумение със Съединените щати с одобрението на върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей, предаде ДПА.

Изявление на съвета в този смисъл бе публикувано днес от иранската новинарска агенция Тасним.

Преговорите приключиха вчера вечерта, уточни съветът.

Според изявлението рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Документът също така призовава за незабавно и цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища.

Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади заяви, че задълженията на Иран по сделката ще влязат в сила чак след официалното подписване на документа в петък, пише БТА.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран е най-висшият орган по взимане на управленски решения и е подчинен само на иранския върховен лидер.

Израелските атаки срещу Ливан трябва да бъдат прекратени изцяло и САЩ носят отговорност за прилагането на рамковото споразумение за прекратяване на войната, заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи в отделни разговори с колегите си от Турция, Ирак и Египет. Това бе съобщено в Телеграм канала на Арагчи.