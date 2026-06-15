Ливанските власти предупредиха разселените лица да не се втурват към домовете си

Ливанските власти предупредиха днес хората в южната част на страната, разселени в резултат на тримесечната война между Израел и "Хизбула", да не се втурват към домовете си днес въпреки споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на по-широкия конфликт, тъй като Израел заяви, че няма да изтегли войските си от Южен Ливан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ливан бе засегнат най-тежко от конфликта между САЩ и Иран, като хиляди хора бяха убити, а около 1,2 милиона - разселени, в резултат на израелската офанзива срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула", която откри огън срещу Израел в подкрепа на Техеран на 2 март.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, ключов посредник между Техеран и Вашингтон, обяви, че споразумение е било сключено рано днес местно време и че пактът призовава за "незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан".

В южен Ливан, където израелските сили провъзгласиха и окупираха зона за сигурност, общинските съвети издадоха изявления, призоваващи жителите да отложат завръщането си, съобщи държавната Национална информационна агенция.

Мона Мазе - разселена жена, намерила подслон в квартал Хамра в Бейрут - каза, че няма непосредствени планове да се върне в селото си близо до южния град Тир. "Честно казано, колебаем се; на Израел не може да се вярва", заяви тя.

Израелският министър на отбраната Израел Кац, чиято страна не е част от споразумението между САЩ и Иран, заяви, че Израел няма да се оттегли от зоните за сигурност в Южен Ливан, Газа и Сирия и че ще отвърне на удара, ако Иран атакува Израел вследствие на събитията в Ливан.

Кац заяви, че зоната за сигурност в Южен Ливан ще бъде очистена от местни жители и "цялата терористична инфраструктура, включително къщи в съседните села", имайки предвид "Хизбула".