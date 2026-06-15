Вдигат таксите за транзит на кораби през проливите Босфор и Чанаккале от 1 юли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Таксите, начислявани на корабите, преминаващи транзитно (без да акостират в пристанище) през турските проливи Босфора и Чанаккале (на пролива Дарданелите), се предвижда да бъдат актуализирани от 1 юли т.г., съобщи турският вестник „Миллиет“.

Посочва се, че от 1 юли 2026 г. таксата ще бъде увеличена на 6,70 долара (5,77 евро) и ще остане в сила до 30 юни 2027 г.

Това означава, че плавателен съд с нетен тонаж 10 000 се очаква да плаща приблизително 25 000 долара (21 541 евро).

Таксите, начислявани на кораби, преминаващи транзит през турските проливи, са групирани в три категории - услуги за здравна инспекция, услуги на фара и спасителни услуги. Изчислението се основава на нетния тонаж на кораба (NRT), като се използва единицата „златен франк“, която е индексирана спрямо цената на златото за унция.

Актуализирането на таксите всяка година започва да се прилага от 2022 година.

От 1983 до 2022 г. таксата за транзитните преминавания е била фиксирана на 0,80 долара (0,69 евро).

След актуализацията от 7 октомври 2022 г., която е първата от 39 години, таксата е увеличена почти пет пъти до 4,08 долара (3,52 евро).

Впоследствие тази сума е увеличена до 4,42 долара (3,81 евро) на 1 юли 2023 г., на 1 юли 2024 г. – до 5,07 долара (4,37 евро), и до 5,83 долара (5,02 евро) на 1 юли 2025 г.