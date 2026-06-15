Стачка на служители по обработка на багаж предизвика закъснения на летището в Брюксел

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Спонтанна стачка на служители на компанията за обработка на багаж "Aвиапартнър" (Aviapartner) доведе до закъснения на летището в Брюксел днес, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Протестът започна между 3:30 и 4:00 ч. (4:30 и 5:00 ч. българско време) и наруши процесите по регистрация и качване на пътниците. Засегнати са около 15 полета, като закъсненията варират между един и три часа. На гишетата за регистрация се образуваха дълги опашки.

Проблемите засягат само полетите, обслужвани от "Aвиапартнър". Дейността на другата компания за наземно обслужване на летището продължава нормално.

Сред авиокомпаниите, които използват услугите на "Aвиапартнър", са "Райънеър", "Иберия" и "Бритиш Еъруейс". Полетите на Брюкселските авиолинии не са засегнати.

Летище Брюксел препоръча на пътниците да проверяват актуалния статус на полетите си на интернет страницата на летището или чрез съответната авиокомпания и да пристигат навреме за полета си.