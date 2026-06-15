Събирането на морски такси в Ормузкия проток било добавено в последния момент към споразумението със САЩ

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Иран е добавил в последния момент към преговорите със Съединените щати клауза, предвиждаща налагането на такси за морски услуги в стратегическия Ормузки проток, предаде иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от Франс прес и БТА.

„В последните мигове на преговорите текстът на меморандума за разбирателство беше променен, като ясно и изрично се подчертава въпросът за иранско-оманския суверенитет над Ормузкия проток“, се посочва в материала.

„Използването на термина „морски услуги“ (в окончателната версия) означава, че Съединените щати ще изискват плащането на такси на Иран“, уточнява агенцията.