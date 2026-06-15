ЕС регистрира отрицателно търговско салдо през април

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Търговският баланс на еврозоната през април 2026 г. е бил отрицателен, в размер на 1 млрд. евро, докато през март бе отчетен излишък при търговията със стоки от 4,9 млрд. евро, сочат най-новите предварителни данни на Евростат.

През април 2025 г. страните от еврозоната регистрираха търговски излишък от 8,7 млрд. евро.

Износът на стоки от еврозоната към останалия свят през април т.г. е възлизал на 255,4 млрд. евро, което представлява годишно увеличение с 5,0 на сто. В същото време вносът е достигнал 256,4 млрд. евро, или с 9,3 на сто повече, отколкото през същия месец на миналата година.

Преминаването на търговския баланс на еврозоната на отрицателна територия през април се дължи предимно на увеличение на енергийния дефицит и на намален излишък при търговията с машини и превозни средства, обясняват от Евростат.

През периода от януари до април 2026 г. еврозоната е отбелязала излишък при търговията със стоки от 12,9 млрд. евро в сравнение с 63,7 млрд. евро през януари-април 2025 г.

За същия период износът на стоки от еврозоната за останалата част от света е спаднал с 3,6 на сто на годишна база до 970,1 млрд. евро, докато вносът се е повишил с 1,5 на сто до 957,2 млрд. евро.

Търговията в рамките на еврозоната се е увеличила до 924,9 млрд. евро през януари-април 2026 г., което е представлявало ръст от 3,1 на сто в сравнение със същите месеци на 2025 г., пише БТА.

Европейски съюз

Евростат съобщи, че при международната търговия със стоки на Европейския съюз също отчита дефицит през април – в размер на 7,1 млрд. евро, за разлика от предходния месец, когато бе регистриран излишък от 2,3 млрд. евро.

През април миналата година търговският излишък на ЕС възлизаше на 7,3 на сто.

Износът на стоки от ЕС през април т. г. е достигнал 225,7 млрд. евро, което отговаря на ръст от 3,2 на сто спрямо април 2025 г., а вносът е нараснал с 10,1 на сто до 232,8 млрд. евро.

Вносът на енергия в ЕС е скочил с 27,7 на сто през април на годишна основа до 46 млрд. евро, а износът – с 47,7 на сто до 13,2 млрд. евро. Дефицитът на ЕС при търговията с енергия се е покачил от 27,1 млрд. евро през април 2025 г. до 32,8 млрд. евро през април тази година.

През април най-голям търговски партньор на ЕС по отношение на износа са останали САЩ, като Евросъюзът е изнесъл стоки за 41,4 млрд. евро за страната или с 12,7 на сто по-малко, отколкото преди година.

За сметка на това износът на ЕС за Швейцария е отбелязал най-голям ръст през април – с 18 на сто до 20,7 млрд. евро. Значителен ръст е отбелязал и европейския износ на стоки за Норвегия – с 12,8 на сто до 5,8 млрд. евро.

В същото време най-много стоки в ЕС са внесени от Китай – за 48,5 млрд. евро. На годишна основа вносът от Китай расте със 7,1 на сто, отчита Евростат.

Вносът от САЩ е нараснал с 3,9 на сто до 31,5 млрд. евро.

С най-голямо годишно увеличение на вноса на стоки в ЕС през април са били Тайван (с 47,2 на сто до 5,6 млрд. евро) и Норвегия (30 на сто до 10,7 млрд. евро).