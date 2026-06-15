ЕС ще предоставя на Украйна подкрепа в борбата с кибератаките

Европейската комисия съобщи, че Украйна вече може да поиска спешна подкрепа от ЕС в случай на мащабни кибератаки. Отбелязва се, че това става възможно с днешно решение на Съвета на ЕС.

Предвижда се Киев да може да разчита на помощ от Агенцията на ЕС за киберсигурност. Това решение отразява тясното сътрудничество между ЕС и Украйна, и е в съответствие с европейската програма за сътрудничество в цифровизацията, се посочва в съобщението.

ЕК се стреми да направи необходимото ЕС и неговите партньори да могат да противодействат на променящите се киберзаплахи с готовност, бърза реакция и споделен опит, се допълва в текста. Уточнява се, че Молдова получи същата възможност за съдействие с решение, прието преди две години.

Украйна и Молдова започват днес преговорите си по същество за присъединяване към ЕС. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос изрази очакване до месец преговорите да обхванат всички въпроси.