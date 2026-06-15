ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния и България финализираха съвместен проект з...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23045157 www.24chasa.bg

Хакан Фидан заминава на официално посещение в Русия

Айше Сали, БТА

2344
Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

Турският министър на външните работи Хакан Фидан ще бъде на официално посещение в Русия на 16 и 17 юни, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция. В рамките на своята визита той ще срещне с руския външен министър Сергей Лавров и ще бъде приет от руския президент Владимир Путин. Програмата му включва също така среща с турски бизнесмени, които развиват дейност в Русия. 

По време на срещите в Москва Фидан ще говори за критичното значение на регионалната сигурност и благосъстояние. Сред темите на двустранните срещи ще бъдат търговията, енергетиката, сигурността, консулските дейности. 

Турският външен министър ще подчертае ролята на Анкара като посредник в мирните преговори между Русия и Украйна и ще представи готовността на Турция да бъде домакин на следващия кръг от преговори, подобно на проведените през 2022 и 2025 г. Черноморската сигурност и рисковете регионалната и глобалната с оглед на нарастващото напрежение в региона и последните инциденти също са сред темите, които ще бъдат обсъдени в Москва. Хакан Фидан ще отправи препоръка за постигане на споразумение за прекратяване на огъня, което обхваща пристанищата, корабоплаването в Черно море и енергийната инфраструктура. 

Турският външен министър ще представи турската позиция в подкрепа на трайния мир между Иран и САЩ и възвръщането на състоянието на Ормузкия проток в положението преди войната и необходимостта от свободно корабоплаване. Необходимостта от международна подкрепа за правителството на Сирия в името на стабилността на страната, ситуацията в Газа, необходимостта от противодействие на окупационните действия в Ливан, подкрепата на Турция за процеса по постигане на мир между Турция и Азербайджан и ползите от мира в Източен Кавказ за Турция и Русия също са сред темите в дневния ред. 

Последното двустранно посещение на турския външен министър в Русия беше на 26-27 май, а последната среща на Хакан Фидан с руския му колега Сергей Лавров – на 18 април 2026 г., в рамките на Дипломатическия форум в Анталия. Последната среща между Путин и Ердоган се проведе през декември 2025 г. в столицата на Туркменистан – Ашхабад, в рамките на Международния форум за мир. 

 

Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)