Хакан Фидан заминава на официално посещение в Русия

Турският министър на външните работи Хакан Фидан ще бъде на официално посещение в Русия на 16 и 17 юни, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция. В рамките на своята визита той ще срещне с руския външен министър Сергей Лавров и ще бъде приет от руския президент Владимир Путин. Програмата му включва също така среща с турски бизнесмени, които развиват дейност в Русия.

По време на срещите в Москва Фидан ще говори за критичното значение на регионалната сигурност и благосъстояние. Сред темите на двустранните срещи ще бъдат търговията, енергетиката, сигурността, консулските дейности.

Турският външен министър ще подчертае ролята на Анкара като посредник в мирните преговори между Русия и Украйна и ще представи готовността на Турция да бъде домакин на следващия кръг от преговори, подобно на проведените през 2022 и 2025 г. Черноморската сигурност и рисковете регионалната и глобалната с оглед на нарастващото напрежение в региона и последните инциденти също са сред темите, които ще бъдат обсъдени в Москва. Хакан Фидан ще отправи препоръка за постигане на споразумение за прекратяване на огъня, което обхваща пристанищата, корабоплаването в Черно море и енергийната инфраструктура.

Турският външен министър ще представи турската позиция в подкрепа на трайния мир между Иран и САЩ и възвръщането на състоянието на Ормузкия проток в положението преди войната и необходимостта от свободно корабоплаване. Необходимостта от международна подкрепа за правителството на Сирия в името на стабилността на страната, ситуацията в Газа, необходимостта от противодействие на окупационните действия в Ливан, подкрепата на Турция за процеса по постигане на мир между Турция и Азербайджан и ползите от мира в Източен Кавказ за Турция и Русия също са сред темите в дневния ред.

Последното двустранно посещение на турския външен министър в Русия беше на 26-27 май, а последната среща на Хакан Фидан с руския му колега Сергей Лавров – на 18 април 2026 г., в рамките на Дипломатическия форум в Анталия. Последната среща между Путин и Ердоган се проведе през декември 2025 г. в столицата на Туркменистан – Ашхабад, в рамките на Международния форум за мир.