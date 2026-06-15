Абас Аракчи: САЩ са отговорни за изпълнението на ангажиментите си по споразумението с Иран

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Иранският външен министър Абас Аракчи подчерта отговорността на Съединените щати за изпълнението на споразумението с Иран и призова за пълно прекратяване на израелските атаки срещу Ливан, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Арагчи повтори тази позиция в отделни телефонни разговори с външните министри на Турция, Ирак и Египет - Хакан Фидан, Фуад Хюсеин и Бадр Абделати.

По време на разговорите той представи хода на преговорите и основните разпоредби на споразумението. Арагчи приветства позициите и ролята на Турция, Ирак и Египет в подкрепа на прекратяването на огъня, намаляването на напрежението и дипломатическите усилия за постигане на стабилност и сигурност в региона.

Участниците в разговорите подчертаха необходимостта от продължаване на тесните консултации по регионалните въпроси и от засилване на дипломатическите усилия за запазване на мира и стабилността.

След обявяването на прекратяване на огъня на 8 април 2026 г. Иран и Съединените щати започнаха преговори с посредничеството на Пакистан за окончателно прекратяване на войната.

Текстът на подписания меморандум за разбирателство, изготвен въз основа на 14-точковите предложения на Иран, представени в началото на примирието, е бил многократно преработван през последните 60 дни в столиците на двете страни.

Според иранската страна, въпреки натиска, нарушенията на примирието и многократните промени в позицията на Съединените щати, Техеран е запазил последователно своите позиции по време на преговорите, твърди ИРНА, цитирана от БТА.

След подписването на меморандума Иран и САЩ ще проведат серия от интензивни преговори през следващите 60 дни с цел постигане на всеобхватно споразумение по оставащите спорни въпроси.