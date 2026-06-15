Лавров: Ангажирани сме с предложенията на САЩ за преговори за спиране на войната Украйна

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Русия е ангажирана с предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, заяви днес външният министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и БТА.

Очаквам с интерес да разбера от пратениците на Тръмп как на практика ще бъдат приложени мирните споразумения, основани на американските предложения, добави Лавров.

Американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които водят посредничеството на САЩ в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, скоро отново ще посетят Русия, съобщи Кремъл вчера.

Говорейки за Украйна, Лавров заяви освен това, че европейците се опитват да натрапят посредническите си услуги на Русия, но грешат, ако смятат, че Русия губи войната и че могат да поставят ултиматуми на Москва.