Експерти: Рамковото споразумение между САЩ и Иран оставя ключови въпроси без решение

Експерти предупреждават да не се изпада в преждевременен оптимизъм след обявяването на рамково споразумение между САЩ и Иран, насочено към прекратяване на конфликта между двете страни, предаде ДПА. Според тях много от въпросите, довели до войната, остават нерешени, допълни агенцията, цитирана от БТА.

„Дори ако споразумението се запази, най-трудните въпроси остават нерешени: ядрената програма на Иран, подкрепата, която Ислямската република оказва на въоръжени групировки в региона, балистичните ракети и дроновете, както и вътрешните репресии – с други думи, причините за войната от самото начало“, написа вчера в платформата Екс Ричард Фонтейн, главен изпълнителен директор на Центъра за нова американска сигурност.

Фонтейн каза, че по тези причини споразумението е далеч от това да бележи края на конфликта или дори „началото на края“, но може да представлява първа стъпка в правилната посока.

Карим Саджадпур от Фондацията "Карнеги" за международен мир също заяви, че не приема споразумението за край на войната.

„Най-сложните и спорни въпроси бяха отложени за бъдещи преговори и не съм особено обнадежден, че те ще бъдат решени в рамките на 60 дни“, заяви Саджадпур пред американската телевизия Си Ен Ен.

По-рано САЩ и Иран обявиха предварително споразумение след седмици на преговори, целящо да очертае пътя за излизане от конфликта.