Русия: Превзехме село в Донецка област. Украйна: Поразихме 2 моста между Крим и Херсонска област

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Русия съобщи за поредно превзето село в Донецка област, Източна Украйна.

Руските въоръжени сили са "освободили" Артьома (старото име на населения пункт, преименуван през 2016 г. от украинските власти на Долгая Балка - бел. ред.), обяви днес Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

Тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Долгая Балка се намира в Константиновски район, на малко повече от 10 километра югозападно от Константиновка

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи днес за над 100 превзети сгради в този град, за който сега се водят ожесточени сражения.

Според геолокационни кадри от вчера, публикувани на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руската армия настъпва към Константиновка както от изток, така и от запад. Тя вече има позиции в южната, източната и западната част на града, но украинските части в центъра имат път за снабдяване от север.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи още за превземането на 35 сгради в Лиман - град в северната част на Донецка област, за който също се водят сражения.

Русия контролира над 80% от този източен украински регион, който е обявила за анексиран, пише БТА.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) междувременно каза тази сутрин, цитиран от Укринформ, че вчера са станали общо 213 сражения.

Най-голям брой сблъсъци е имало на Покровското направление, Донецка област, както и в района на град Гуляйполе, в съседната Запорожка област, се казва в изявлението, публикувано във Фейсбук.

ВСУ обявиха по-рано днес, че са поразили два моста между Кримския полуостров и окупираната от Русия част от Херсонска област - Чонгарския и този между Геническ и Арабатската коса. Трафикът по тези пътни съоръжения е бил спрян, се казва в изявлението.

Впоследствие ВСУ казаха, че движението по контролно-пропускателния пункт Джанкой между Северен Крим и южната част на Херсонска област е било възстановено с помощта на понтони.

Тези твърдения също не са проверени по независим път.