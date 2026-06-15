ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинец бе признат за виновен за палеж над имот, ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23045707 www.24chasa.bg

Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие

7712
Българското посолство в Скопие СНИМКА: Фейсбук/Embassy of Bulgaria in Skopje

Неизвестно лице запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие. 

По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара“, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

Властите не съобщават допълнителни подробности към момента, предаде БГНЕС

Българското посолство в Скопие СНИМКА: Фейсбук/Embassy of Bulgaria in Skopje

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)