Зеленски: Предложих среща на Путин, той отказа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Целта е била да се обсъди прекратяването на четиригодишната война, но руският лидер не е бил готов за разговори.

САЩ се съгласиха Путин да бъде поканен на форума, който ще започне по-късно днес във френския град Евиан на Женевското езеро и ще продължи до сряда тази седмица, заяви Зеленски по време на посещение в старинен манастир, на който бяха нанесени щети по време на руска атака през изминалата нощ.

„Изпратихме послание, че сме готови да се срещнем с Путин по време на срещата на Г-7, защото там са Тръмп и Макрон, тоест Европа плюс Америка. Смятам, че това е добра, дори много добра възможност всички да се срещнем заедно", заяви Зеленски пред журналисти.

„Европа и САЩ бяха съгласни, а Русия за пореден път показа, че не е готова да разговаря", добави той.

Украински представител заяви, че Зеленски е уведомил американските представители и френския президент Еманюел Макрон за предложението за преговори по време на срещата на Г-7. Украйна отправи поканата и директно към руските представители, но не получи ясен отговор, посочи той.

От кабинета на Макрон не дадоха коментар по темата. По време на посещението в Киево-Печерската лавра Зеленски добави, че Украйна ще отговори на мащабната атака от днес, съобщи Укринформ. В отговор на въпрос какво би казал на руския президент Владимир Путин след това нападение, Зеленски заяви: „Ще кажем своята дума".

Според Зеленски не е случайно, че руснаците са предприели масирания удар срещу Украйна непосредствено след като Путин поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп за рождения му ден, посочва Укринформ. По информация на Франс прес жертвите от серията руски удари от изминалата нощ вече са 11.