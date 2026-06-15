Тръмп отново заплаши Франция със 100% мита върху виното и шампанското

Американският президент Доналд Тръмп отново отправи остро предупреждение към Франция, като заплаши да наложи 100% мита върху френските вина и шампанско, ако Париж не се откаже от данъка върху цифровите услуги, който засяга големите американски технологични компании.

Тръмп заяви, че лично е предупредил френския президент Еманюел Макрон да премахне данъка, въведен през 2019 г. Данъкът възлиза на 3% от приходите, реализирани във Франция от технологични гиганти като Facebook, Amazon, Apple и Alphabet – компанията майка на Google, пише New York Post.

„Помолих го да не облага американските компании. Ако го направят, няма да имам друг избор, освен да наложа 100% мита върху цялото шампанско и всички вина, идващи от Франция", заяви Тръмп. По думите му единственото условие за избягване на търговската конфронтация е Париж да премахне спорния данък.

Заплахата идва в навечерието на срещата на лидерите от Г-7 в Евиан, където двамата президенти ще проведат разговори. Според данни на Френската федерация на износителите на вина и спиртни напитки Съединените щати са най-големият експортен пазар за френския сектор, като формират около 21% от общия износ. През последната година обаче износът на френски вина и спиртни напитки за американския пазар е намалял с 21%.

Това не е първият път, в който Тръмп използва митата като средство за натиск. Още през януари той заплаши Франция с 200% мита върху виното и шампанското, след като Париж даде сигнал, че няма да подкрепи неговата инициатива за създаване на международен „Съвет за мир".

В отговор френският президент Еманюел Макрон заяви, че възнамерява да проведе „уважителен, но твърд разговор" с американския лидер. „Митата не носят полза на никого, особено когато става дума за отношения между държавите от Г-7", подчерта Макрон.

Спорът около цифровия данък се превръща в поредното изпитание за трансатлантическите отношения и заплашва да прерасне в нова търговска конфронтация между Вашингтон и Париж.