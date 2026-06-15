Ройтерс: Разчистването на скрити мини може да забави отварянето на Ормузкия проток с 50 дни

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Разчистването на Ормузкия проток от скрити морски мини може да забави възстановяването на нормалното търговско корабоплаване с няколко седмици, въпреки предварителното споразумение за повторното отваряне на стратегическия воден път, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници от корабоплаването и морската сигурност.

Операция, включваща конвенционални миночистачи и модерни подводни дронове, може да отнеме между 40 и 50 дни, преди застрахователи, корабни компании и петролни производители да сметнат маршрута за достатъчно безопасен за редовен трафик, според оценките на пет западни източника от сферата на морската сигурност.

Това забавяне може да блокира транспортирането на десетки милиони барели петрол, наред с вече задържаните доставки от Персийския залив след атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, пише Turkiyetoday.

Преди войната през Ормузкия проток преминаваха около 20% от световните дневни доставки на петрол и втечнен природен газ.

Потенциалното прекъсване на трафика идва в момент, когато енергийните запаси на най-големите световни икономики се очаква да спаднат до най-ниските си нива поне от 2003 г. насам, според анализ на Американската администрация за енергийна информация (EIA).

Въпреки че САЩ и Иран са съдействали за преминаването на някои кораби през блокирания проток през последните седмици, представители на корабната индустрия продължават да призовават към предпазливост, след като двете страни обявиха в неделя, че са постигнали предварително споразумение за прекратяване на войната и отваряне на протока.

„Все още смятаме, че е много рисковано корабите да започнат да преминават през района в този момент", заяви Якоб Ларсен, директор по безопасността и сигурността в корабната асоциация BIMCO.

„Заплахата от мини в района остава непосредствен проблем, както и в по-дългосрочен план, а трябва да бъдат установени и гарантирани безопасни маршрути без мини", добави той.

Все още не е ясно колко морски мини Иран може да е поставил в Ормузкия проток или около него

По време на войната Техеран заплаши, че ще използва мини, за да затвърди контрола си върху стратегическия воден път, но официално не е потвърдил дали такива устройства са били разположени. САЩ определиха мините като сериозен риск и заявиха, че са нанесли удари по ирански кораби, използвани за поставяне на мини.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви пред Комисията по външни отношения на Сената в началото на юни, че Иран е „минирал големи участъци от Ормузкия проток – международни води", без да предостави допълнителни подробности.

Германските военноморски сили съобщиха на 11 юни, позовавайки се на информация от американския и британския флот, че се предполага наличието на мини на четири места около протока. Берлин обаче подчерта, че не може независимо да потвърди тази информация.

Представители на корабната индустрия отбелязват, че дори само вероятността за наличие на мини може да възпрепятства възобновяването на търговските превози.

Един голям танкер за суров петрол заедно с товара си може да струва около 300 милиона долара, което означава, че собственици на кораби, енергийни компании и застрахователи срещу военни рискове ще изискват сериозни гаранции за безопасността на маршрута.

„Само една морска мина е достатъчна, за да причини човешки жертви", заяви Рене Кофод-Олсен, главен изпълнителен директор на компанията V.Group. „Това очевидно е огромен проблем за световното корабоплаване", допълни той. В момента V.Group има 13 кораба, блокирани в Персийския залив.

Корабният трафик остава далеч под нормалните нива

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че военните операции по разчистване на мини, поставени от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC), продължават.

Поради съображения за оперативна сигурност американските военни отказват да разкрият броя и местоположението на мините.

„Усилията на американските въоръжени сили за гарантиране, че Ормузкият проток е напълно изчистен от морски мини, поставени от IRGC, продължават", заяви говорител на CENTCOM.

Морският център за сигурност на Оман предупреди през май корабоплавателите да бъдат особено внимателни в района на оманската част на протока, след като е бил забелязан обект, за който се предполага, че е плаваща мина.

Някои кораби получиха разрешение да напуснат района, докато САЩ и Иран водеха преговори по временното споразумение.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че Вашингтон е изнесъл милиони барели петрол от региона.

Според данни за корабоплаването през последните седмици през протока са преминавали средно между 12 и 15 кораба дневно. Това обаче остава значително под нивата отпреди войната, когато всеки ден през Ормузкия проток са преминавали между 120 и 140 плавателни съда.

Международни сили се подготвят за операция по разминиране

През март иранският Национален съвет за отбрана предупреди, че всяка атака срещу иранските брегове или острови ще доведе до миниране на морските маршрути и комуникационните линии в Персийския залив.

Според полуофициалната агенция Fars Иран е заявил, че може да използва различни видове морски мини, включително плаващи мини, изстрелвани от брега. В същото време Великобритания, Франция и Германия са изпратили военни кораби и миночистачи в Близкия изток в подготовка за евентуална операция по разминиране.

Главният изпълнителен директор на компанията за морска сигурност Dryad Global Кори Ранслем заяви, че според оценки Иран все още може да разполага с до 1000 морски мини въпреки американските удари по неговите военни способности, кораби за поставяне на мини и складове с въоръжение.

„Ако бъде открито минно поле, премахването на заплахата може да отнеме седмици или дори месеци", предупреди той.

Ръководителят на Международната морска организация на ООН (IMO) Арсенио Домингес приветства споразумението за повторното отваряне на Ормузкия проток като важна стъпка към възстановяване на безопасността за корабите и моряците.

„Въпреки това ще е необходимо време, за да бъдат осигурени всички необходими гаранции за безопасност и сигурност", подчерта той.