ООН: Над 1000 цивилни са били убити от дронове в Судан от януари до май

Над 1000 цивилни са били убити при атаки с дронове в Судан от началото на тази година до края на май. Това съобщи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, цитиран от Франс прес и БТА.

Конфликтът, който навлезе през април в четвъртата си година без изгледи да бъде решен скоро, вече е причинил смъртта на повече от 200 хиляди души и е предизвикал според оценки на световната организация най-тежката хуманитарна криза в света. В последно време атаките с безпилотни летателни апарати в Судан зачестиха.

"В Судан ужасяващият конфликт се разшири и ожесточи, като трябва да се отбележи рязкото увеличение на нападенията с военни дронове. Между януари и май 2006 г. нашата служба е документирала смъртта на повече от 1000 цивилни при удари с" такива апарати, каза Тюрк при откриването на сесия на базирания в Женева Съвет на ООН по правата на човека.