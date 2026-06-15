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ООН: Над 1000 цивилни са били убити от дронове в Судан от януари до май

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Фолкер Тюрк КАДЪР: Туитър/@volker_turk

Над 1000 цивилни са били убити при атаки с дронове в Судан от началото на тази година до края на май. Това съобщи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, цитиран от Франс прес и БТА.

Конфликтът, който навлезе през април в четвъртата си година без изгледи да бъде решен скоро, вече е причинил смъртта на повече от 200 хиляди души и е предизвикал според оценки на световната организация най-тежката хуманитарна криза в света. В последно време атаките с безпилотни летателни апарати в Судан зачестиха.

"В Судан ужасяващият конфликт се разшири и ожесточи, като трябва да се отбележи рязкото увеличение на нападенията с военни дронове. Между януари и май 2006 г. нашата служба е документирала смъртта на повече от 1000 цивилни при удари с" такива апарати, каза Тюрк при откриването на сесия на базирания в Женева Съвет на ООН по правата на човека.

Фолкер Тюрк КАДЪР: Туитър/@volker_turk

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