Украинец бе признат за виновен за палеж над имот, свързан с Киър Стармър

Украински гражданин беше признат за виновен в извършване на умишлен палеж на имот, свързан с британския премиер Киър Стармър през май миналата година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В продължение на пет дни в полицията постъпваха сигнали за пожари в къща в Северен Лондон, свързана със Стармър, и за друг имот наблизо, където той е живеел преди, а сега обитаван от снаха му, както и заради опожаряване на автомобил "Тойота", който също е принадлежал на британския премиер.

Роман Лавринович, на 22 г., беше признат за виновен от наказателния съд в Лондон по обвинение в умишлен палеж с намерението да застраши живота на другиго и в извършване на палеж, съзнателно пренебрегвайки риска от възможни жертви при един от пожарите в жилищните имоти. Той беше оправдан по обвинения, свързани с друг имот.

Лавринович и румънецът Станислав Карпюк, на 27 г., който е роден в Украйна, бяха признати за виновни в заговор за извършване на палеж. Техният украински партньор Петро Починок, на 35 г., беше оправдан по същите обвинения.