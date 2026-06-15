Нови детайли бяха разкрити около случаите на палежи в Лондон, насочени срещу бивша собственост и имоти, свързани с британския министър-председател Киър Стармър. Според събраните данни, атаките са част от по-широка и координирана кампания за саботаж и социално разделение, управлявана дистанционно чрез платформите Telegram и Facebook, пише Би Би Си.

Повод за разкритията стана делото в Централния криминален съд в Лондон („Олд Бейли"), където 22-годишният украински гражданин Роман Лавринович и 27-годишният румънски гражданин Станислав Карпиук бяха осъдени за заговор за извършване на палеж. Обект на нападенията са били автомобил, бивша собственост на премиера, както и входовете на сгради, в които Стармър е живял или са били наемани от негови роднини. Трети заподозрян, Петро Починок, беше признат за невинен.

Ролята на анонимния координатор EL

По време на съдебния процес беше установено, че преките извършители са действали под инструкциите на анонимен събеседник в Telegram, записан в контактите им като EL или EL Money. В съда обвинението се фокусира основно върху финансовия мотив – на извършителите са предлагани парични суми и логистична помощ, за да напуснат местопрестъплението. Самоличността и по-дълбоките мотиви на поръчителя обаче останаха извън обхвата на съдебното производство.

Последвали проверки чрез инструменти за анализ на открити източници (OSINT) свързват профила EL с активност в редица канали, разпространяващи проруски наративи и призиви за радикални действия. Профилът е публикувал обяви за работа в групи за чужденци в Лондон, като първоначално е възлагал нискорискови задачи като разлепване на плакати, които впоследствие са ескалирали до вандализъм и палежи.

Създаване на фалшиви онлайн движения

Разследването показва, че координаторите на кампанията са създавали мними онлайн организации с противоположна идеология, целящи да провокират обществено напрежение в Обединеното кралство. Те биват следните:

Direct Action UK: Организация, представена като британско крайнодясно движение, възникнала след безредиците в Саутпорт. Чрез нея са предлагани финансови възнаграждения за извършване на исламофобски графити върху джамии и училища в Лондон, както и за нападения срещу органите на реда. Анализът на съобщенията показва специфики в изписването на символите и времевите клейма, характерни за рускоезичния сегмент.

Takbir Foundation: Преди създаването на Direct Action, същият потребителски профил е бил свързан с мнима ислямска организация. Тя е целяла да наема лица (включително немюсюлмани) за изписването на религиозни графити върху обществени сгради в градове като Бристол, за да предизвика реакция от страна на крайнодесни групи.

Организации като Hope Not Hate и Tell Mama, които наблюдават проявите на омраза, потвърждават, че са подавали сигнали до звената за борба с тероризма месеци преди палежите срещу премиера, изразявайки опасения за чужда намеса и опити за радикализация на местно ниво.

От Столичната полиция на Лондон заявяват, че разследват случаите на вандализъм като престъпления от омраза, но към момента не разполагат с правно доказани заключения за официална държавна намеса.

Информационна кампания и профил на предполагаемия поръчител

Успоредно с физическите атаки, в социалните мрежи бяха разпространени неверни твърдения относно личния живот на премиера и профила на задържаните лица – наративи, които бяха споделени от популярни фигури в дигиталното пространство и чуждестранни представители.

Проучването на дигиталната следа на профила EL насочва към младия руски дипломатически кадър Евгений Люкшин (23 г.), син на висш държавен служител. Люкшин е идентифициран в затворени комуникационни групи, свързани с проекти за информационно влияние на медийната организация Rybar (обект на санкции от страна на САЩ и Обединеното кралство). Снимкови материали го свързват с обучение по програми за информационна сигурност и дейности, координирани от структури близо до държавното управление в Москва.

След отправяне на официални запитвания за коментар към Люкшин, няколко от визираните канали в Telegram, както и специфични публични материали, бяха премахнати от интернет пространството.

Официалната позиция на Руското посолство в Лондон категорично отхвърля всякакви твърдения за връзка на Руската федерация или нейното външно министерство с незаконни дейности на територията на Обединеното кралство, определяйки страната като неотправяща агресивни намерения.