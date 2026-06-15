Тръмп: Танкери с петрол започнаха да излизат от Ормузкия проток

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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че редица танкери, натоварени с петрол, започват да излизат от Ормузкия проток, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Кораби започват да се напускат Ормузкия проток, като много от тях са догоре натоварени с петрол. Те минават по южния "коридор", който е напълно безопасен, надежден и неизползван", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

По-рано САЩ и Иран обявиха предварително споразумение след седмици на преговори, целящо да очертае пътя за излизане от конфликта.