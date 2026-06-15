Гръцката полиция освободи арестувания по подозрения за шпионаж с дрон българин

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Гръцката полиция освободи от ареста 35-годишния българин, арестуван с подозрение за шпионаж. Снимал е с дрон военен обект в Солун.

В обясненията пред прокурора арестуваният българин е посочил, че е използвал дрона, за да го демонстрира пред свои приятели.

Дори не е знаел, че е заснел охраняван военен обект - поделение в квартал Каламариа на Солун. Полицията откри снимките в паметта на дрона.

Мъжът е признал пред прокуратурата, че действително няма необходимите разрешителни и лиценз за използването на дрон.

Прокуратурата оцени, че няма опасност той да се укрие, или да извърши повторно престъпление. Има забрана за напускане на Гърция и трябва да се явява пред полицията в района, където живее.

Българинът има чисто минало, живее от 20 години постоянно в Гърция и има постоянна работа, съобщиха полицаите, съобщави БНР.