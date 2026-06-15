Военен бомбардировач катастрофира в Русия (Видео)

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Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби в понеделник в Иркутска област в Сибир по време на планиран тренировъчен полет, съобщава руското Министерство на отбраната. Четиричленният екипаж е катапултирал успешно и няма опасност за живота и здравето на пилотите.

Според министерството катастрофата е станала, докато самолетът е заходил за кацане по време на рутинна тренировъчна мисия. На борда не е имало бойно въоръжение.

„Екипажът катапултира. Няма заплаха за живота или здравето на пилотите. Няма щети на земята", пише в изявление на министерството, цитирано от агенция Интерфакс.

На мястото на инцидента е изпратена разследваща комисия от Главното командване на руските Въздушно-космически сили.

Губернаторът на Иркутска област, Игор Кобзев, потвърди, че самолетът е паднал край село Каменка и че четиримата членове на екипажа са откарани в болница.

Пожарникари са работили по потушаването на огъня на мястото на катастрофата на брега на река Ангара, близо до град Свирск.

Очевидци съобщават, че са видели членовете на екипажа да се спускат с парашути, преди самолетът да се удари в земята и да предизвика голям стълб дим, пише turkiyetoday.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват как самолетът се забива с носа надолу в гъсто залесен район край реката.

Ту-22М3 е съветски свръхзвуков бомбардировач с изменяема геометрия на крилото, известен в НАТО с кодовото име Backfire.

Модернизирана версия на оригиналния Ту-22, самолетът е способен да носи крилати ракети Х-22 с въздушно базиране, както и хиперзвуковите ракети „Кинжал".

Русия е използвала Ту-22М3 в бойни операции в Сирия и в Украйна, където самолетът е изпълнявал удари по далечни цели.

Загубата на самолета, който по време на инцидента не е носел оръжия, не оказва пряко влияние върху настоящите ударни способности на Русия. Въпреки това флотът от Ту-22М3 търпи постепенно намаляване по време на войната в Украйна.

По-рано Украйна е нанасяла удари по бомбардировачи Ту-22М3, намиращи се на руски военни летища, използвайки безпилотни летателни апарати с голям обсег.