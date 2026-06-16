По самолетите на богатите ще познаете, че Апокалипсисът иде

Американец създаде приложение, което следи полетите на милиардерите. Убеден е, че те първи ще научат за приближаваща глобална катастрофа и ще се юрнат да се крият в бункерите си

Той е комбинация между опитен програмист и талантлив пърформанс артист. Затова проектите му винаги трябва да бъдат приемани с едно наум, защото може да се окажат просто остра сатира на съвременното общество. Страхът от идването на края на света безспорно е една от характеристиките на днешния свят. Друга е недоверието към милиардерите, които стават все по-богати с всяка следваща глобална криза, докато населението се гърчи в екзистенциална агония.

Ето, че сега Кайл Макдоналд е измислил приложение, наречено “Система за ранно предупреждение за Апокалипсиса”, чрез което могат да бъдат проследени полетите на частните джетове на богаташите навсякъде по света. Системата, която е доста сложна, е базирана на следното просто предположение: когато милиардери, политици или корпоративен елит внезапно започнат масово да напускат големите градове на борда на частни самолети, вероятно предстои нещо сериозно, за което народните маси нямат никаква информация.

Милиардерите не са като нас, посочва американският програмист. Те получават специални данъчни облекчения, за да защитят богатството си, управляват частни разузнавателни мрежи и все по-често имат директни връзки с Белия дом и други центрове на властта. Имайки предвид всичко това, е вероятно най-богатите в света да получат предварителна информация за събитие, заплашващо цивилизацията. “Хората, близки до властта, вече са се възползвали от лична информация на пазарите за прогнози, политиката и криптовалутите. Защо това да не се разпростре и върху екзистенциалния риск?”, пита Кайл.

В основата си системата за предсказване на предстоящата глобална гибел е проект за авиационни данни, изграден върху същата отворена инфраструктура за проследяване на полети, използвана от онлайн тракерите на самолети. Системата сравнява излитанията на бизнес самолети в реално време с историческите средни стойности за същия ден и час, за да определи потенциалната заплаха от събитие, което би довело до Апокалипсиса.

Ако трафикът надхвърли очакваните нива, сайтът

повишава “нивото си на тревога” по скала от 1 до 5,

като 1 представлява сравнително нормален ден, а 5 се счита за “индикатор за вероятен предстоящ Апокалипсис”. Сайтът също така предполага, че ниво 5 може да се появи също и по време на голямо спортно събитие, пиков празничен трафик или поради проблем с обработката на данни. С други думи, краят на света, както го прогнозират частните самолети, е малко относителен. Приложението на Макдоналд следи полетите на частните самолети и ги сравнява с честотата на същия ден и час, но през други години.

Проектът на Макдоналд се фокусира специално върху самолети, които обикновено се свързват с частната и корпоративната авиация. Системата за проследяване разчита на отворени ADS-B излъчвания (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) - технологията за проследяване на самолети, която поддържа съвременното управление на въздушното движение, индустриални платформи като ADS-B Exchange и публични платформи като Flightradar24. На страницата с методологията програмистът обяснява, че системата проследява около 11 000 самолета по целия свят, използвайки публично достъпни ADS-B данни и шестнадесетичен код на ICAO (Международната организация на гражданската авиация), за да идентифицира потенциални частни самолети по тип.

Пред в. “Вашингтон пост” създателят на системата обяснява, че тя е отчасти социална сатира и коментар за нарастващия обществен интерес към “милиардерската мания за оцеляване” – идеята, че богатите елити имат тайни планове за бягство, когато обществото се срине на фона на климатични бедствия, пандемии или геополитически конфликт. Като аргумент Макдоналд посочва, че самолети като Gulfstream G700 и Bombardier Global 7500 могат да прелетят над 7000 морски мили без зареждане, което позволява директни маршрути между финансови центрове, глобални метрополии и отдалечени островни резиденции или планински скривалища. Много богатите и влиятелни биха могли лесно да се качат на своя самолет, за да се спасят, без да разчитат на сложната и отнемаща време логистика на търговската авиация.

От няколко години медиите пишат как най-богатите хора в света и силните на деня купуват имения в отдалечени райони, под които има изградени по последна дума на технологиите

бункери, способни да удържат не само на ядрено,

химическо или биологично нападение, но и такива, в които може да се преживее месеци наред, без да се налага да се излиза на повърхността, докато опасността за оцеляването премине.

Макдоналд припомня, че по време на пандемията от COVID-19 използването на частна авиация се е увеличило рязко, тъй като авиокомпаниите се бяха сринали. Разбира се, в този случай активността на частните самолети е била по-скоро симптом на кризата, отколкото предсказващ фактор.

“Нострадамусът на полетите” обаче не се приема еднозначно. Още повече, че публично достъпните данни за частните полети се превърнаха в проблем за няколко влиятелни собственици на самолети. Преди време проследяването на частни самолети, свързани със знаменитости, олигарси и технологични босове, включително Илон Мъск, беше широко споделяно в социалните медии. Явлението предизвика дебат относно баланса между оперативната прозрачност, публичната отчетност и личната сигурност. Някои оператори на частни самолети търсят начини да прикрият данните за собствеността и движението на самолетите чрез програми за поверителност и регистрационни тръстове. Въпреки това данните на ADS-B остават публично достъпни, освен ако операторите не отговарят на условията за специфични мерки за блокиране.

“Системата за ранно предупреждение за Апокалипсис” е чудато приложение, но може да се окаже полезно. Ако най-богатите хора в света внезапно започнат да летят наведнъж, хората на земята може да получат предварително известие благодарение на авиационните данни. Но това оставя без отговор един основен въпрос: когато всички частни самолети на богаташите започнат да излитат и разберем, че краят на света ще ни застигне, къде ще отидем да се крием всички останали?