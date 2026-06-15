Франция подписва с ЕС за над 15 млрд. евро по SAFE

ЕС и Франция ще подпишат договор за 15 млрд. евро заем в сряда чрез европейския инструмент в областта на отбраната SAFE.

Това съобщи шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс и БТА.

Чрез инструмента SAFE Европейската комисия, която има кредитен рейтинг ААА, по-висок от този на повечето страни членки, ще набира средства на финансовите пазари и ще предоставя на държавите дългосрочни заеми с максимален срок до 45 години и 10-годишен гратисен период за изплащане на главницата. Идеята е това да бъде по-евтин начин за финансиране на отбранителни инвестиции.

По механизма България участва с 9 проекта за модернизация на армията. Сега най-напреднали са проектите за придобиване на 3D радари, по който армията ни работи заедно с Франция, и на 155-милиметрови гаубици.

От ключово значение за модернизацията на българските въоръжени сили е "пенсионирането" на съветската техника и закупуването именно на 3D радарите, противовъздушна отбрана и противокорабни ракети. Проектите вече са подготвени, но зависят пряко от приемането на редовен бюджет за годината, в който да бъдат вписани и военните проекти, за които страната ще използва заема от над 3,2 млрд. евро по механизма за инвестиции в отбраната SAFE.