Тръмп след сделката с Иран: Кораби с петрол напускат Ормузкия проток (Обзор)

Техеран иска $ 300 млрд. за възстановяване

“Кораби започват да напускат Ормузкия проток, като много от тях са догоре натоварени с петрол”. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като по-рано в понеделник обяви сделката за примирие с Иран с думите: “Нека петролът потече!”.

Конфликтът продължи 15 седмици, причини щети за милиарди на световната икономика и взе стотици жертви в Близкия изток. Подробностите по споразумението за примирие не са напълно ясни, въпреки че Техеран и Вашингтон посочиха, че подписването на документа ще се случи в петък в Швейцария.

В центъра на войната до последно бе извънредната ситуация около Ормузкия проток, през който се превозват близо 20% от петрола и втечнения природен газ в света. По думите на Тръмп сега този важен търговски коридор ще бъде отворен също в началото на уикенда след официализирането на документа.

“Тази великолепна сделка ще донесе мир и сигурност на целия регион. За първи път лидерите в Близкия изток намериха президент, който може да им помогне да постигнат истински мир”, похвали се републиканецът.

Заместник външният министър на Иран Казем Гарибабади не бе толкова обнадежден. Той разкри, че след подписването на меморандума за разбирателство в петък ще последват 60 дни на преговори за постигането на окончателен мир.

Според него те щели да зависят от изпълнението на три ангажимента от страна на САЩ - премахване и прекратяване на морската блокада, спиране на военното положение и военните операции и освобождаване на замразените средства на Техеран. Малко по-късно тези твърдения бяха отхвърлени от служител на Белия дом, който ги определи като неверни.

Иранските медии публикуваха 14 точки от споразумението, които все още не са потвърдени от Техеран или Вашингтон. Основните условия включват спирането на огъня на всички фронтове и в Ливан, отмяна на санкциите върху иранския петрол и предоставянето на 300 млрд. долара от САЩ и съюзниците им за възстановяване на Иран.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в понеделник, че сделката с Иран е била подписана електронно през уикенда, което предполага, че условията му вече са в сила.

“Не са отпуснати никакви пари. И това няма да се промени”, каза той.

Новината за меморандума за разбирателство не беше посрещната положително от Израел. Страната заяви, че няма да се изтегли от Южен Ливан и предупреди, че ще атакува ислямската република, ако тя бомбардира Израел.

