Две запазени римски статуи бяха открити при разкопки в Израел

Два непокътнати мраморни бюста на приблизително 1700 години бяха открити при находка, която археолозите от Службата за антики на Израел определиха като рядко и неочаквано откритие от римския период, съобщи израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Статуите, известни като протоми (глава или предна част - бел. ред.), изобразяват брадати човешки глави и горната част на торса и вероятно представят исторически личности от гръко-римския свят. На едната от тях има гръцки надпис с името „Ликург", съобщиха от Службатата за антики на Израел.

„Това е откритие, което се случва веднъж в живота - изключително рядко и невероятно вълнуващо. И младите, и опитните членове на екипа бяха развълнувани", заяви ръководителят на разкопките Авишаг Райс пред ТПС.

„През последните 30 години не е намирано нищо от такъв мащаб и в толкова добро състояние. Вълнението е огромно. Това е рядкост. В продължение на 1700 години те са били запазени под земята и никой не ги е открил", добави тя.

Откритието е необичайно не само заради състоянието на статуите, но и заради мястото, където са намерени. Според Райс те не са били открити там, където първоначално са били поставени. Вместо това са били внимателно положени с лицето надолу в яма на римско-византийска винарска преса край крайбрежния град Бинямина.

Изглежда, че ямата е била използвана за укриване или съхранение на статуите, след като винарската преса е престанала да функционира, макар причината за това да остава неясна, посочи Райс.

„Странно е, че са открити във винарска преса, а начинът, по който са били заровени, също е необичаен. Възможно е да са били укрити", каза тя, като обясни, че мраморът понякога е бил краден и използван за други цели.

Всяка от статуите тежи около 60 килограма и е висока 55 сантиметра. Според Райс те може да са били част от луксозна римска вила, тъй като обектът се намира на мястото на някогашен главен римски път, водещ към древното пристанище на региона Кесария.

През римския период подобни статуи са били поставяни както в обществени сгради, така и в домовете на заможни представители на елита, обясни Райс. Те отразявали стремежа на богатите покровители да се свържат с културния и интелектуалния свят на класическата античност.

Статуите са открити по време на археологически разкопки, извършвани преди началото на строителни дейности по железопътен проект.

„По време на разкопките работниците забелязаха нещо необичайно и блестящо, което се подаваше от почвата", разказа Райс. „Изведнъж видяхме, че това е мрамор. След това бавно, много бавно, се разкриха двете статуи. Не мога да опиша вълнението ни".

Статуите ще бъдат представени пред обществеността в музея „Ерец Израел" в Тел Авив.