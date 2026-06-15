И Великобритания спира достъпа до социални мрежи на деца под 16 години (Обзор)

Обмисля и вечерен час за по-големи младежи

Великобритания забранява достъпа до социални мрежи на лица под 16-годишна възраст от следващата година. Премиерът Киър Стармър обяви, че това се налага, защото те правят подрастващите нещастни, пречат им да си пишат домашни, да играят на открито с връстници и улесняват насилници да ги малтретират.

Забраната ще засегне достъпа до едни от най-популярните мрежи като TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X, но също и игрови платформи, които позволяват на деца да се свързват с непознати. Британското правителство обмисля да въведе и вечерен час за по-големи, за да спре 16- и 17-годишните младежи да скролват с часове в социални медии през нощта. То ще вземе окончателно решение по този въпрос през юли.

Проучване на британския медиен регулатор Ofcom е показало, че децата във Великобритания на възраст между 8 и 14 г.

прекарват онлайн средно по близо три часа всеки ден,

като поне два часа от това време разглеждат социални мрежи. Най-дълго се задържат в YouTube, след това са Snapchat, WhatsApp, TikTok и Roblox. Макар някои от тях и в момента да имат ограничение за лица под 13 години, по-малките намират начин да го заобиколят при възрастовата проверка.

Затова британското правителство ще използва по-надеждни средства, за да прилага своята забрана от догодина, като например системи за сканиране на лице или пък изискване на документ за самоличност. Някои платформи, включително порносайтове, вече са задължени да извършват подобни проверки, за да спрат достъпа на деца.

Най-големите учителски синдикати във Великобритания приветстваха забраната, като според техни представители всеки понеделник преподавателите се борят с последиците от дългото висене на учениците пред екраните през уикенда. Категорични са, че социалните мрежи не само нарушават обучението на децата, но ги изолират и излагат на съдържание, за което просто не са готови.

Говорител на Meta Platforms, която притежава няколко големи социални мрежи като Facebook и Instagram, обаче коментира, че забраната едва ли ще постигне желаната цел за онлайн безопасност на тийнейджърите.

“Както видяхме вече в Австралия, тя рискува да ги изолира от онлайн общности и информация, и да ги насочи към нерегулирани алтернативи, които нямат вградени защити и родителски контрол”, казва говорителят пред Би Би Си.

Австралия забрани социалните мрежи за лица под 16-годишна възраст преди три месеца и приветства решението на Великобритания, тъй като това ѝ осигурява допълнителна степен на защита, ако Белият дом оспори въздействието на тази мярка, която

удря върху мощните американски, технологични компании

Вече съществуват такива опасения, след като и държави като Канада, Бразилия и Индонезия въведоха подобно законодателство, а други като Гърция, Франция, Испания и Дания планират също да го направят от догодина.