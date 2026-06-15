US блокадата на иранските пристанища остава до сключването на споразумението

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската блокада на иранските пристанища остава в сила в очакване на сключването на споразумение за спиране на огъня с Иран, планирано за 19 юни, съобщиха въоръжените сили на САЩ, цитирани от Ройтерс и БТА.

"Военната блокада на иранските пристанища остава в сила, ограничавайки целия входящ и изходящ трафик от тези пристанища", се казва в съобщението.

"Не се опитвайте да преминавате, докато не бъде дадено изрично указание", предупреждават от армията.

Иран и САЩ стигнаха до мирно споразумение. Новината първо бе съобщена от пакистанския премиер Мохамад Шахбаз Шариф и малко по-късно потвърден от американския президент Доналд Тръмп.

„Сделката с Ислямската република Иран вече е сключена", написа той в социалната мрежа "Трут Соушъл".

„С настоящото давам пълно разрешение за свободното отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това разпореждам незабавното вдигане на морската блокада на Съединените щати", заявява той.

„Кораби от цял свят, запалете двигателите си. Нека петролът потече!".

След това новината беше потвърдена и от иранската държавна телевизия, която обаче се позова на изказването на Шариф.

В репортажа на държавната телевизия водещият заяви, че САЩ „са били принудени да подпишат споразумение за прекратяване на войната с Ислямската република Иран и Фронта на съпротивата".

Държавната телевизия и някои ирански медии представят споразумението като победа за Иран.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади потвърди в телефонно интервю за държавната телевизия, че споразумението със САЩ е финализирано и официалното подписване ще се състои в Швейцария в петък.