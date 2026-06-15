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Почина звездата от турския сериал "Шербет от боровинки" Едже Иртем

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Едже Иртем СНИМКА: Facebook/Sözcü Gazetesi﻿

Турската актриса Едже Иртем, позната най-вече с ролята си на Ъшъл в телевизионния сериал "Шербет от боровинки", е починала днес на 35-годишна възраст, съобщава в. "Хюриет".

Иртем се е почувствала зле в дома си около обяд. По това време с нея е била майка ѝ. На място са пристигнали медицински екипи, които са оказали спешна помощ, но въпреки усилията им актрисата не е била спасена, пише БТА. 

Неочакваната ѝ смърт предизвика скръб сред представители на турските артистични среди и нейните почитатели.

Допълнително тъга предизвика и фактът, че ден преди смъртта си Иртем е отпразнувала рождения си ден и е благодарила на своите последователи в социалните мрежи за отправените поздравления.

Според първоначалните данни причината за смъртта вероятно е сърдечен удар. Окончателното заключение ще бъде направено след изготвянето на съдебномедицинска експертиза. 

Едже Иртем СНИМКА: Facebook/Sözcü Gazetesi﻿

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