Договорено: Куфарът за ръчен багаж влиза в цената на билета за самолет (Обзор)

ЕС подобрява правата на пътниците с регламента "Новаков", влиза в сила другото лято

Между 250 и 600 евро ще са компенсациите за закъснели или отменени полети

Малкият куфар, който се признава за ръчен багаж в самолета, вече ще бъде включен в цената на билета. Ако пътникът няма нужда от малък куфар на колелца, а му е достатъчна само раницата, която влиза под предната седалка, той може да се откаже от него и

да плати по-малко

за билета си.

Това е разписано в новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европа. Споразунието бе подписано в понеделник от председателя на ЕП Роберта Мецола, след като бе одобрено и от Европейския съвет и Еврокомисията.

Документът стана по-известен като регламента “Новаков” - на името на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, който бе вносител и основен преговарящ от страна на Европарламента. Регламентът ще бъде гласуван окончателно през юли, след което авиокомпаниите ще имат 1 година, за да се подготвят за новите правила. Те ще се прилагат от втората половина на 2027 г.

Включването на ръчния багаж в цената на билета ще позволи реално сравнение между цените на различните авиокомпании. Превозвачите ще продължат да определят размерите и условията за ръчния багаж, но ще бъдат задължени ясно и предварително да информират пътниците какво е включено в цената на билета и какви са допустимите размери, обясни Новаков пред “24 часа” (Виж повече в интервюто по-долу.)

ЕП и Съветът постигнаха споразумението след

10 месеца тежки преговори,

балансиране между интересите на пътуващите, индустрията и париране на опити за отслабване на правата на пътниците. Така след 13 г. от първия опит за реформа работата в последната година се оказа решаваща за новите права на пътниците във въздушния транспорт.

Преди около година поех отговорност за този регламент и моята позиция беше ясна - правата на пътниците не са разменна монета. Когато един полет закъснее или бъде отменен, това не е просто статистика. Това е

пропуснат семеен повод, интервю за работа,

отменена ваканция, които никой не може да върне. Благодарение на днешния успех, когато гражданите се качват на самолет, техните права няма да остават на земята. В крайна сметка надделя един прост принцип: можем да продаваме места, багаж, приоритетно качване и всякакви допълнителни услуги. Но не трябва да продаваме човечност, уважение и достойно отношение към пътниците, коментира Новаков.

“Споразумението бележи важна крачка напред за милионите европейци, които разчитат на въздушния транспорт всеки ден”, коментира шефката на ЕП Роберта Мецола, която лично се ангажира и така даде знак за важността на законодателното досие.

Мецола благодари на българския докладчик Андрей Новаков, на зам.-шефа на Комисията по транспорт и туризъм Виргиниюс Синкявичюс, както и на Кипърското председателство и еврокомисаря Апостолос Цицикостас за усилията им да придвижат процеса и да се стигне до приемливо споразумение.

То доведе до няколко безпрецедентни победи в полза на пътуващите. Въпреки натиска от страна на индустрията и част от държавите членки пътниците ще получават компенсация

при закъснение от 3 часа,

като се запазват и размерите ѝ. В зависимост от дължината на полета ще е 250 евро (до 1500 км), 400 (между 1500 и 3500 км) и 600 евро за по-дългите.

Ако закъснението е повече от 3 часа или полетът бъде отменен, авиокомпанията вече трябва да информира хората как да получат обезщетение, без да се налага те сами да си търсят правата, гласи новият регламент.

Друго важно облекчение е, че родителите на деца до 14 г. вече няма да плащат допълнителна такса, за да седят до тях на борда на самолета.

Детските колички пък ще може да се използват до самата врата на самолета, а при кацане ще се връщат веднага, вместо родителите да ги търсят на лентата за багаж.

Хората с намалена подвижност ще могат да търсят компенсация,

ако пропуснат полет поради липса на необходимото съдействие на територията на летището.

Отпадат таксите за административна корекция на име или правописна грешка в билета.

Ако не се ползва първият полет от двупосочен билет, авиокомпанията вече не може автоматично да анулира обратния полет или да начисли допълнителни такси.

Новият регламент постига необходимия баланс - защитава правата на пътниците, но същевременно дава предвидимост и правна яснота на европейския авиационен сектор. За първи път се въвежда

ясен списък на форсмажорни обстоятелства,

при които превозвачите не носят отговорност за закъснения или отменени полети.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП

Андрей Новаков: Родителите вече няма да плащат допълнително, за да седят до собственото си дете

Новите правила обръщат играта - авиокомпаниите ще се свързват с клиента и ще дават информация и инструкции как да си получи парите за закъснение или отменен полет, казва евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП

- Г-н Новаков, вие отдавна работите по промяна в регламента за пътуване със самолет - как постигнахте баланс между интересите на пътниците и на авиокомпаниите?

- Tова беше най-голямото предизвикателство. От една страна, трябваше да защитим правата на пътниците, а от друга - да гарантираме, че европейската авиация остава конкурентоспособна. Успяхме да постигнем именно този баланс.

Запазихме основните права на пътниците - тричасовият праг за компенсации и настоящите размери на обезщетенията, като добавихме и много нови права, които да защитават пътуващите. В същото време за първи път въвеждаме ясен списък на извънредните обстоятелства, при които авиокомпаниите не носят отговорност, защото събитията са извън техния контрол. Това дава повече правна сигурност както на пътниците, така и на превозвачите.

Според мен доброто законодателство не е това, при което едната страна печели за сметка на другата, а това, при което правилата са ясни, предвидими и справедливи за всички.

- Включвате малкия куфар в цената на билета, но това няма ли да го оскъпи много? И авиокомпаниите ли ще определят размерите на куфара?

- Що се отнася до ръчния багаж, постигнахме компромисно решение. Превозвачите ще продължат да определят размерите и условията за ръчния багаж, но ще бъдат задължени ясно и предварително да информират пътниците какво е включено в цената на билета и какви са допустимите размери.

Освен това, когато се показват цени на самолетни билети, по подразбиране ще трябва да се показва и цената с включен ръчен багаж, така че хората да могат много по-лесно да сравняват реалната цена и да не бъдат подвеждани от привидно евтини оферти. Това ще бъде задължение както за авиокомпаниите, така и за популярните търсачки за полети и сравняване на цените. Разбира се, компаниите ще имат право да предлагат и по-евтини тарифи без включен кабинен куфар.

- Какви ще са облекченията за изплащане на компенсации при закъснение на полета или отмяна - сега това е една кошмарна процедура, която често отказва пътниците да търсят правата си?

- Именно това беше един от най-сериозните проблеми, които искахме да решим.

Днес много хора дори не знаят какви права имат или се отказват, защото процедурата е сложна и отнема време. Новите правила обръщат играта - вече авиокомпаниите трябва да се свържат с клиента и да предоставят навременна информация и ясни инструкции на пътниците как да си получат парите от компенсацията.

Пътникът трябва да знае какви права има, какви са възможностите за пренасочване и как може да поиска компенсация. Целта е хората да не бъдат принудени да търсят посредници или специализирани компании, за да упражнят права, които по закон им принадлежат.

- Какво ще се изисква, за да пътува родител до детето си, без да плаща изрично места за това?

- Това е една от промените, с които се гордея най-много, защото засяга пряко милиони семейства.

Правилото е много просто: ако родителят или придружителят и детето пътуват по една и съща резервация, авиокомпанията трябва безплатно да ги настани един до друг. Родителите вече няма да бъдат поставяни в ситуация да плащат допълнително само за да седят до собственото си дете. Това е въпрос не само на удобство, но и на сигурност.

- Откога ще влязат в сила новите правила?

- Предстои финално гласуване в пленарна зала през юли, след което авиокомпанните ще имат около година да се подготвят за новите правила, които ще започнат да се прилагат през втората половина на 2027 г.