Най-малко четирима палестинци са убити в ивицата Газа

Най-малко четирима палестинци бяха убити днес при израелски атаки в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на представители на местните здравни власти.

Ударите бяха нанесени в момент, в който посредници се готвят за нов кръг от водените в Кайро преговори за прекратяване на огъня и гарантиране на изпълнението на договорения с посредничеството на САЩ мирен план.

Медици казаха, че при израелски въздушен удар в град Зауайда, в централната част на ивицата Газа, е била убита една жена, а един мъж е загинал при атака в разположения наблизо бежански лагер "Нусейрат", пише БТА.

По-късно през деня Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) удариха покрива на сграда в град Газа, като при атаката бяха убити един медик и неговият син, съобщиха представители на здравните власти.

Израелската армия засега не е коментирала информацията за ударите и жертвите.

Ройтерс отбелязва, че се е очаквало по-късно днес в Кайро да пристигне Николай Младенов - върховният представител на създадения от президента Доналд Тръмп Съвет за мир за ивицата Газа.

Агенцията посочва, че палестинското ислямистко движение "Хамас" вчера е предало отговора си на представената ѝ от Младенов преди няколко седмици пътна карта от 15 точки.

Според Ройтерс "Хамас" и други фракции са се съгласили с всички точки, с изключение на тази за разоръжаването, което палестинската групировка обвързва с изтеглянето на Израел и започването на преговори за създаването на палестинска държава.

Влязлото в сила през октомври 2025 г. споразумение за спиране на огъня, което бе договорено с посредничеството на Тръмп, не доведе до прекратяване на израелските атаки в Газа или до разоръжаване на бойците от "Хамас", отбелязва Ройтерс. Израел и "Хамас" продължават да не намират решение на въпроса как да пристъпят към следващия етап от плана на Тръмп за Газа, който предвижда "Хамас" да се разоръжи и Израел да изтегли войските си.

"Хамас" днес заяви, че лидери на палестински фракции, които през последната седмица са участвали в консултациите с представители на страните посредници - Египет, Катар и Турция, са подчертали нуждата Израел "изцяло и безусловно да се придържа към договореното примирие". Според "Хамас" липсата на цялостно споразумение за прекратяване на конфликта в ивицата Газа е по вина на Израел и неговия отказ да изпълнява всички свои задължения по договорената през октомври първа фаза от прекратяването на огъня.

Въпреки че от октомври тежките сражения са преустановени, атаките на Израелските сили за отбрана продължават, като по думите на Израел целта е да се предотвратяват удари, готвени от "Хамас" и други бойци, отбелязва Ройтерс.

По данни на палестинските здравни власти жертвите на израелските удари в ивицата Газа от октомври насам вече са над 990.

Израел казва, че за този период са били убити четирима негови военнослужещи.

Израел настоява "Хамас" да се разоръжи, да предаде властта в Газа и повече никога да не поема каквато и да е роля в палестинския анклав.

Към момента Израел е окупирал повече от 50% от територията на ивицата Газа и почти всички жители, които са над 2 млн., сега обитават контролирана от "Хамас" тясна ивица по крайбрежието. Те са настанени основно в палатки и полуразрушени сгради.