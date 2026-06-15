Тръмп още не е решил дали ще присъства на подписването на сделката за мир с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е подписано и че текстът на споразумението ще бъде публикуван след официалното подписване в петък. Американският лидер добави, че Ормузкият проток също ще бъде напълно отворен, предаде Ройтерс.

Говорейки редом с френския президент Еманюел Макрон преди срещата на Г-7 тази седмица, Тръмп каза, че не знае дали ще присъства на церемонията в петък, която се очаква да се състои в Женева, но че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще бъде там, пише БТА.

„Сделката е подписана. И протокът вече е частично отворен, както знаете", обяви Тръмп пред журналисти малко след пристигането си в Евиан, Франция.

„В петък той ще бъде напълно отворен", добави президентът на САЩ.

Меморандумът за разбирателство за уреждане на близо 4-месечната война, подписан от САЩ и Иран, е много важна стъпка и ще позволи отварянето на Ормузкия проток, каза на свой ред френският президент Макрон. „Това е много важна стъпка за мира", заяви Макрон на пресконференция с американския си колега Тръмп преди срещата на Г-7.

По-рано днес Ванс заяви, че споразумението е било подписано по "дигитален път" в неделя и че не са били отблокирани никакви средства за Техеран.

На въпроса кога текстът на меморандума за разбирателство ще бъде оповестен публично, Тръмп отговори: „Вероятно съвсем скоро. Бих казал, някъде след петък. Мисля, че ще стане някъде в съвсем близкото бъдеще", добави американският президент.

Тръмп заяви, че всяко облекчаване на санкциите срещу Техеран е „наистина въпрос на поведение. Ако те правят това, което трябва да правят, то започва да влиза в сила", каза той.