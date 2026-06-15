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Арестуваха заподозрян за палежа на колите на българското посолство в Скопие

Маринела Величкова, БТА

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Скопие СНИМКА: Pixabay

Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство днес, съобщават от МВР в Северна Македнония.

Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие и в момента се намира в полицейското управление.

„Открити са и дрехите, които лицето е носело по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство”, се казва в съобщението на МВР.

Скопие СНИМКА: Pixabay

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