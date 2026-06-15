Гавин Нюсъм: Тръмп нареди да ме разследват, защото обмислям кандидатура за президент

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви в понеделник, че американския президент Доналд Тръмп е наредил на Министерството на правосъдието на САЩ да започне разследване срещу него и съпругата му Дженифър Сибъл Нюсъм.
Губернаторът на Калифорния посочи във видеообръщение в "Екс", че през последните дни федерални агенти са почукали на вратите на семейни приятели и бивши негови служители в опит да открият престъпление, като са изисквали документи и са „злоупотребявали с процедурата по свикване на голямо жури".
„Доналд Тръмп не ме атакува само заради острите ми публикации в социалните мрежи. Той ме атакува, защото обмислям кандидатура за президент. Защото мрази факта, че многократно и последователно го изобличавам за неговите лъжи и измами", заяви Нюсъм.
Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime - they are simply trying to find one.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026
He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.… pic.twitter.com/tVYk3WUvO8