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Гавин Нюсъм: Тръмп нареди да ме разследват, защото обмислям кандидатура за президент

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Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм КАДЪР: X/@TonySeruga

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви в понеделник, че американския президент Доналд Тръмп е наредил на Министерството на правосъдието на САЩ да започне разследване срещу него и съпругата му Дженифър Сибъл Нюсъм. 

Губернаторът на Калифорния посочи във видеообръщение в "Екс", че през последните дни федерални агенти са почукали на вратите на семейни приятели и бивши негови служители в опит да открият престъпление, като са изисквали документи и са „злоупотребявали с процедурата по свикване на голямо жури".

Доналд Тръмп не ме атакува само заради острите ми публикации в социалните мрежи. Той ме атакува, защото обмислям кандидатура за президент. Защото мрази факта, че многократно и последователно го изобличавам за неговите лъжи и измами", заяви Нюсъм.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм КАДЪР: X/@TonySeruga

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