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Нетаняху: Спасихме Израел от ядрено унищожение

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Бенямин Нетаняху

Премиерът на Бенямин Нетаняху Израел заяви, че страната му е била спасена от заплахата от „ядрено унищожение" в резултат на съвместните действия на Израел и Съединените щати срещу Иран. Това бяха първите му публични коментари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на близо четиримесечния конфликт в Близкия изток и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

„Най-важното е, че спасихме Държавата Израел от заплахата от ядрено унищожение. Ако това не беше направено, милиони израелски граждани щяха да бъдат изправени пред опасността от масова гибел. Успяхме да отдалечим тази заплаха за години напред", заяви Нетаняху по време на телевизионно обръщение.

Израелският премиер подчерта, че ще направи „всичко необходимо", за да не допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Той потвърди още, че израелските сили ще останат в създадените от Тел Авив зони за сигурност в ивицата Газа, Ливан и Сирия за неопределен период от време.

„Изградихме дълбоки пояси за сигурност около Държавата Израел. Направихме го в Газа, Ливан и Сирия и ще останем там толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим страната си", каза Нетаняху.

На фона на засилващите се критики срещу управлението му и последиците от войната, той потвърди намерението си да участва в предстоящите парламентарни избори и да поведе партията си Ликуд към нов мандат, пише alarabiya.

„Ще се кандидатирам на изборите и възнамерявам да спечеля", заяви израелският министър-председател.

Бенямин Нетаняху

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