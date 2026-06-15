Мицкоски: Правителството на Северна Македония няма да се поддаде на изнудване

Правителството на Северна Македония няма да се поддаде на изнудване, заяви в интервю ТВ АЛСАТ-М премиерът на страната Християн Мицкоски, според когото правителството на СДСМ "е подписало капитулация, приемайки българските искания” в преговорната рамка на страната.

„Изпращам три послания. Първото послание е, че няма да има конституционни промени без ВМРО-ДПМНЕ. Опозиционните политици могат да бъдат меката тъкан на македонската идентичност и държавност, това са избрали. Не мога нито да ги съдя, нито да ги похваля. Това е техният избор и това е пътят, по който са решили да поемат. Второ, напълно съм наясно, че предишното правителство подписа бял лист, което ние наричаме капитулация, поради различни интереси. ДСИ (най-голямата албанска партия, коалиционен партньор на СДСМ в предишното правителство) тогава имаше едни интереси, СДСМ имаше други интереси. Но това, което ги обединява, е фактът, желанието и мисълта, че ако подпишат бял лист, някой просто ще им даде победа на последвалите парламентарни избори. Очевидно е, че това не се случи и сега те са в дълбока опозиция и във вътрешен разпад на структурите и на двете политически партии“, заяви Мицкоски.

По думите му, управляващите от ВМРО-ДПМНЕ са „истински политици” и знаят точно какви са ангажиментите, които предишното правителство на Северна Македония е поело.

„Но ние също така знаем точно какви са задълженията, които някое предишно правителство на нашия източен съсед (България) е поело. А това е последователното зачитане на правата на човека, чрез подписване и ратифициране на Резолюцията за правата на човека. Днес има поне 14 решения на Съда по правата на човека (в Страсбург), с които България е задължена да разреши регистрацията на ОМО Илинден - Пирин, тя отказва да го направи”, заяви Мицкоски.

По думите му твърденията на европейските политици, че промените в конституцията е последното условие за начало на преговори на Северна Македония с ЕС не са гаранцията, която правителството на страната очаква.

„Ако това е така, ние заслужаваме да имаме писмени заключения (на Европейския съвет), за да може пред гражданите да кажем: „това ни го гарантира Европа, това е нещо, което направи нашият източен съсед”, заяви Мицкоски.

По думите му в заключенията на Европейския съвет е посочено единствено, че промените в конституцията трябва да бъдат осъществени, а че това трябва да стане преди началото на преговорите, е прецизирано във втория протокол, подписан през 2022 г. от тогавашните министри на външните работи Теодора Генчовска и Буяр Османи.

„Винаги когато София ви казва за изпълнение на Договора (за приятелство и добросъседство с България) и протоколите, това означава, че за да станем член на ЕС условие е и комисията по историческите въпроси. Предишните управляващи приеха, нещо, което е станало в Средновековието да решава къде ще бъдем ние в 21 в.”, заяви Мицкоски, според когото Северна Македония изпълнява всички условия, свързани с реформите, за да започне преговори.