Полша официално призна гърците за национално малцинство

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Гръцката общност в Полша получи официално признание като национално малцинство, след подписването на законодателни промени от президента Карол Навроцки. Решението се определя като историческо както за хилядите гърци, живеещи в страната, така и за развитието на полско-гръцките отношения.

С включването им сред признатите национални малцинства гърците ще получат достъп до специални механизми за защита на своята културна и езикова идентичност. Гръцките организации ще могат да кандидатстват за държавно финансиране за културни инициативи, образователни проекти, издателска дейност, музеи, архиви и медии.

Особено значение има възможността за официално преподаване на гръцки език, история и култура в рамките на полската образователна система. Така младите поколения от гръцки произход ще имат по-добри условия да съхранят връзката си с историческите си корени.

Новият статут предоставя и право за използване на гръцкото изписване на личните имена в официални документи, което е важен символ на културно признание и уважение към идентичността на общността.

Законодателните промени включват и политически права. Представителите на гръцката общност ще могат да участват в парламентарните избори чрез свои избирателни комитети, които няма да бъдат обвързани с изискването за преминаване на 5-процентната изборна бариера за влизане в парламента.

Според гръцкото посолство във Варшава решението открива нова страница за гръцката диаспора в страната и създава предпоставки за още по-тясно сътрудничество между двете държави.

Законът ще влезе в сила шест месеца след официалното му публикуване в полския Държавен вестник. За гръцката общност това е дългоочаквано признание, което гарантира по-силна институционална подкрепа и по-добри възможности за съхраняване на националната идентичност в бъдеще.