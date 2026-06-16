Отвори платформата за ремонт на жилища в Гърция, и българи сред кандидатите

Гърция стартира програма таа подпомагане на собственици на жилища, като предоставя субсидии до 36 000 евро за ремонт и обновяване на имоти. Платформата „Ремонтирам и отдавам под наем" („Ανακαινίζω – Νοικιάζω") вече функционира, като целта е хиляди необитаеми жилища да бъдат върнати на пазара на наеми. Хиляди българи, които притежават жилища в Гърция, могат да се възползват от новата програма.

Програмата обхваща жилища с площ до 120 квадратни метра, построени до 1990 година. Финансирането може да достигне 300 евро на квадратен метър, а размерът на помощта ще покрива между 90% и 95% от разходите в зависимост от семейното положение на кандидата. Предвидени са и допълнителни стимули за семейства с деца.

Със средствата могат да бъдат извършвани различни ремонтни дейности, включително подмяна на дограма, обновяване на кухня и баня, смяна на настилки и други подобрения на жилището.

Приоритет ще получат необитаеми имоти, останали извън пазара през периода 2024–2025 г. Приемът на заявления за финансиране се очаква да започне на 1 септември.

Успоредно с това гръцкото правителство подготвя и нова програма „Ремонтирам" за собствени жилища, която ще стартира през следващите два месеца. За нея са осигурени около 500 милиона евро по европейски програми, а субсидията ще покрива между 70% и 95% от стойността на ремонта.

Мерките са насочени основно към домакинства с ниски и средни доходи, като по-високо подпомагане ще получават хора с увреждания, многодетни семейства, самотни родители, млади хора между 25 и 35 години, както и собственици на имоти в планински и островни райони.

Според плановете на властите чрез програмата ще бъдат обновени до 20 000 жилища в цялата страна. За да получат субсидията, собствениците ще трябва да отдават имота под наем или да го използват като основно жилище за период от поне пет години.

Особен интерес програмата предизвиква сред чуждестранните собственици на имоти, включително многобройните българи, закупили жилища в Северна Гърция през последните години. Приоритет ще получат необитаеми имоти, които не са били използвани през периода 2024–2025 г.

За много българи с имоти в Гърция това е отлична възможност да обновят жилищата си с минимално собствено участие и да повишат стойността на своите инвестиции.