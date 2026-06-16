Гърция отхвърли 24 искания на чужденци за покупка на имоти в гранични райони

Гръцките власти са отхвърлили 24 от общо 38 заявления за придобиване на имоти от чуждестранни граждани в гранични райони на страната. Данните бяха представени в парламента от заместник-министъра на националната отбрана Атанасиос Давакис по време на обсъждане за сделките с недвижими имоти в района на Еврос.

Информацията показва, че над 60% от разгледаните искания не са получили необходимото одобрение след извършените проверки от компетентните служби. За първи път официално се оповестяват конкретни данни за броя на отказаните сделки в стратегически чувствителните гранични зони на страната.

Според гръцкото законодателство покупката на недвижими имоти в определени гранични райони от чужденци подлежи на специален контрол и предварително разрешение от държавните органи. Процедурата е свързана със съображения за национална сигурност и защита на обществения интерес.

По време на дебата в парламента беше подчертано, че проверките продължават да се извършват по установения ред, а правителството работи върху възможни законодателни промени по темата в сътрудничество с компетентните министерства.

В същото време властите са изправени пред необходимостта да намерят баланс между мерките за сигурност и европейските правила за свободно движение на капитали, които гарантират правата на гражданите и инвеститорите в рамките на Европейския съюз.

Темата придобива все по-голяма актуалност заради засиления интерес на чуждестранни купувачи към имоти в Северна Гърция и пограничните райони през последните години, включително от граждани на съседни държави. Данните показват, че въпреки високия интерес контролът остава строг, а не всяка сделка получава необходимото одобрение от държавата.