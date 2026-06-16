Гърция погаси предсрочно близо 7 млрд. евро дълг от първия спасителен пакет

Гърция извърши предсрочно плащане на 6,94 милиарда евро по заемите, отпуснати по време на първия спасителен пакет от дълговата криза. Правителството определя хода като важна стъпка към по-бързо намаляване на държавния дълг и укрепване на доверието на международните пазари.

Сумата е насочена към погасяване на част от задълженията по т.нар. първи меморандум, подписан по време на тежката финансова криза. След извършеното плащане остатъкът по тези заеми намалява до малко над 19 милиарда евро.

Целта на Атина е напълно да изплати задълженията по първия спасителен пакет до 2031 година, около десет години по-рано от първоначално предвидения график.

Според прогнозите на гръцките власти съотношението държавен дълг към брутен вътрешен продукт може да спадне до около 137% през 2026 г., до 115% през 2030 г. и да се доближи до 100% през 2035 г. Ако тенденцията се запази, страната може да престане да бъде най-задлъжнялата държава в Европа.

Правителството вижда в предсрочното погасяване ясен сигнал към инвеститорите и кредиторите, че гръцката икономика е навлязла в нов етап на финансова стабилност. Очаква се мярката да намали бъдещите разходи за лихви и да подобри кредитния профил на страната.

Решението обаче предизвиква и критики. Част от икономистите посочват, че изтеглянето на почти 7 милиарда евро от държавните резерви идва в момент, когато домакинствата продължават да са под натиск от високите цени, инфлацията и увеличените разходи за живот.

Според критиците средствата биха могли да бъдат насочени към инфраструктура, здравеопазване, социална политика или стимулиране на икономиката. Те предупреждават, че добрите показатели за дълга не винаги се превръщат автоматично в по-висок жизнен стандарт за гражданите.

Така предсрочното изплащане на дълга се превръща едновременно в символ на финансовото възстановяване на Гърция и в повод за дебат дали икономическите успехи се усещат достатъчно силно от обикновените хора.