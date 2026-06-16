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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23049361 www.24chasa.bg

"Хамас" приветства споразумението между САЩ и Иран

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Бойци на "Хамас"

Палестинската групировка "Хамас" приветства вчера споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток, като изрази надежда, че това ще допринесе и за прекратяване на насилието в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

В изявление ислямисткото движение, което управлява малката палестинска територия, поздрави своя ирански съюзник за "твърдостта" му пред "натиска и предизвикателствата" и изрази надежда, че споразумението ще има "положително въздействие върху различни регионални въпроси", по-специално за "незабавното прекратяване на израелската агресия" в Газа, както и в Ливан и на "всички други фронтове".

Палестинският анклав, опустошен от две години война, предизвикана от безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел, остава арена на насилие, с почти всекидневни израелски удари.

Откакто през октомври миналата година влезе в сила крехко примирие, най-малко 992 палестинци са били убити в Газа, според министерството на здравеопазването на "Хамас", чиито данни се считат за надеждни от ООН. Израелската армия съобщи за петима загинали в редиците си за същия период.

На пресконференция вчера след обявяването на сключването на споразумение между Техеран и Вашингтон израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия ще остане в Газа, Ливан и Сирия "толкова дълго, колкото е необходимо".

Бойци на "Хамас"

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