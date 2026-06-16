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Джей Ди Ванс: Меморандумът за разбирателство между Иран и САЩ е много общ документ

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че меморандумът за разбирателство между Иран и САЩ е "много общ документ", а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъшните преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Меморандумът за разбирателство е около страница и половина и е много общ документ", каза Ванс пред журналиста от Си Ен Ен Джейк Тепър и добави: "По редица въпроси ще трябва да намерим решение във фазата на техническите преговори".

В интервю за телевизия Ен Би Си Ванс посочи още, че на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) "непременно" ще трябва да бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка.

"Всъщност един от ключовите елементи на споразумението е МААЕ и САЩ да помогнат на Иран да унищожи запасите си от високообогатен уран и това е нещо, което заявихме много ясно" в меморандума за разбирателство, който двете страни вече договориха, каза Ванс пред Ен Би Си.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

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