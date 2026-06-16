Отломки от свален дрон предизвикаха пожар в петролен склад в Русия

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Отломки от свален дрон предизвикаха пожар в петролен склад в руския Краснодарски край, съобщиха днес местните власти, които затвориха път, свързващ района с Кримския полуостров, и въведоха ограничения в работата на летището в град Краснодар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Властите не съобщиха за жертви в резултат на пожара в петролния склад, намиращ се близо до Керченския мост, свързващ Краснодарския край с анексирания от Русия през 2014 г. полуостров Крим.

Местната администрация съобщи и че е затворила местен път, водещ към моста.

На свой ред кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила през нощта пет украински дрона, летящи към руската столица.

Руският авиационен регулатор "Росавиация" обяви, че са въведени временни ограничения на работата на московските летища "Домодедово" и "Жуковски", посочва ТАСС.