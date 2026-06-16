До 8000 евро глоба за улични гонки и шофиране над 200 км/ч в Гърция, 350 евро за агресивно поведение

Гърция въвежда значително по-строги наказания за най-опасните нарушения на пътя. С новия Кодекс за движение по пътищата, приет със Закон 5209/2025, участниците в незаконни улични състезания и водачите, засечени да шофират със скорост над 200 км/ч, ще бъдат изправени пред сериозни финансови санкции и дългосрочно отнемане на шофьорските права.

Новата система предвижда постепенно увеличаване на наказанията при повторни нарушения в рамките на пет години. При първо нарушение глобата е 2000 евро и отнемане на книжката за една година. При повторно нарушение санкцията нараства до 4000 евро и две години без право на управление, а при трето нарушение достига 8000 евро и четиригодишно лишаване от шофьорска книжка.

Промени има и за агресивното шофиране. Опасните и рискови маневри, както и агресивното поведение на пътя ще се наказват с глоба от 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни.

Новите разпоредби позволяват и натрупване на санкции, когато водачът извършва няколко нарушения едновременно. Ако например шофьор участва в гонка, превишава скоростта и извършва опасни маневри, може да получи отделни наказания за всяко нарушение.

Според гръцкото правителство промените са част от усилията за намаляване на тежките пътни инциденти и подобряване на безопасността по пътищата. Особено внимание е отделено на нарушенията, които най-често водят до тежки катастрофи като високата скорост, уличните състезания, шофирането под въздействие на алкохол и използването на мобилен телефон зад волана.

С новите мерки властите изпращат ясно послание, че за системните нарушители цената на опасното шофиране ще бъде значително по-висока както финансово, така и по отношение на правото да управляват автомобил.