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6,7 по Рихтер разтърси индонезийския остров Сулавеси

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 6,7 бе регистрирано на индонезийския остров Сулавеси днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на националната метеорологична служба на Индонезия.

Епицентърът е установен на 42 километра югоизточно от град Палу, като отчетената му дълбочина е 10 километра, допълва държавната агенция за метеорология, климатология и геофизика (BMKG).

Няма опасност от цунами, уточнява агенцията, цитирана от БТА. 

Последното силно земетресение на остров Сулавеси бе с магнитуд 5,9, регистрирано през април тази година, припомня Ройтерс.

Тогава епицентърът на труса се намираше на 142 километра източно от град Манадо, в провинция Северно Сулавеси, в който живеят около 451 000 души.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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