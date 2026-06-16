Строителните работници излизат на стачка в Гърция на 24 юни

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Общогръцка 24-часова стачка на 24 юни обяви Федерацията на строителните работници в Гърция с искания, свързани с работното време, условията на труд, пенсионните и осигурителните права, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

В исканията на федерацията важно място заемат проблеми със социалното осигуряване в сектора. Строителните работници настояват също така в бранша да бъде установен 7-часов работен ден с гаранции за петдневна работна седмица, както и намаляване на пенсионната възраст.

Синдикатът иска още браншовият колективен трудов договор да бъде задължителен за всички работодатели в сектора, както и да бъде подписан нов колективен трудов договор в началото на следващата година.

В деня на стачката са планирани демонстрации в много градове на Гърция.