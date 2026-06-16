16 дни протести в Албания, искат оставката на Еди Рама

Протестите в Албания срещу инвестиционен проект в района на Звърнец, окръг Вльора, на южното албанско крайбрежие се провеждат вече 16 дни, предават албански медии.

По информация на АТА на снощния 16-ти пореден протест албански граждани и активисти от гражданското общество и политически партии отново са се събрали на централния площад „Скендербег", за да проведат шествието си по централния булевард „Дъшморът е Комбит" към кабинета на албанския премиер Еди Рама. Демонстрантите са държали табели с призиви, свързани не само с недоволството от бъдещия проект в Звърнец, но и с други политически и обществени проблеми, информира агенцията, цитирана от БТА.

От 31 май насам хиляди албански граждани протестират всяка вечер в Тирана срещу проект за застрояване на защитени зони на южното албанско крайбрежие в района на Звърнец (окръг Вльора), който според албанските медии е воден от инвестиционната компания „Афинити Партнърс" (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестите избухнаха, след като на 30 май по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец имаше сблъсъци, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ. Демонстрантите настояват за оставка на албанския премиер Еди Рама, анулиране на проекта за застрояването на Звърнец заради вредите, които той би могъл да нанесе на околната среда, и отстраняване на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна сила в страната, Демократическата партия, заради подкрепата му за проекта. Те също така искат разследване на имуществото на политиците и се противопоставят на това, което определиха като продажба ва национални богатства.

Рама неколкократно защити проекта за Звърнец, включително в свои интервюта за Ройтерс, Асошиейтед прес и „Ал Джазира", и определи протестите като „опит за хибридна война срещу Албания". Пред „Политико" албанският премиер заяви, че хибридната война на дезинформация срещу инвестицията, която се оценява на около 4 милиарда евро или дори повече, се води от Иран.

Говорител на Европейската комисия заяви миналата седмица, че в рамките на преговорите на Албания за членство в ЕС, особено по Глава 27, свързана с околната среда и изменението на климата, страната трябва напълно да хармонизира законодателството си с това на блока.

На вчерашния протест беше заявено, че протестът ще промени маршрута си, като обхване вътрешния ринг на Тирана, но няма да блокира повече пътя за международното летище на Тирана в Ринас „Майка Тереза", както се случи на 15-ата вечер от протестите, предава още АТА.

Във връзка с блокирането на пътя към летището на Тирана на демонстрацията на 14 юни албанският премиер заяви вчера, че това действие е възпрепятствало свободното придвижване на хиляди хора.

По информация на Албанското радио и телевизия общо 19 души са наказателно преследвани заради блокиране на пътя към летището.

Според албанските власти протестът е бил предвиден за четири часа, от 18 ч. до 22 ч. местно време (19-23 ч. бълг. вр.), в центъра на Тирана, но след призиви на организатори и водачи на демонстрацията маршрутът му се е отклонил, като е довел до блокирането на пътя към летището.

Обвинения за възпрепятстване на свободното движение на граждани и транспортни средства по националната пътна ос, организиране и участие в незаконни събирания, както и нарушаване на обществените ред и спокойствие са повдигнати на лица от 21 до 57-годишна възраст.