Абас Аракчи: Започваме нов кръг от преговори със САЩ в петък

Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като бе сключено временно споразумение, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия оттук насетне, ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение със САЩ.

"От наша гледна точка двете страни в този меморандум са, от една страна, САЩ и Израел, а от друга - Иран и "Хизбула", каза той.