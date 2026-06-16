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Абас Аракчи: Започваме нов кръг от преговори със САЩ в петък

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Абас Аракчи Снимка: Х

Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като бе сключено временно споразумение, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия оттук насетне, ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение със САЩ.

"От наша гледна точка двете страни в този меморандум са, от една страна, САЩ и Израел, а от друга - Иран и "Хизбула", каза той.

Абас Аракчи Снимка: Х

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