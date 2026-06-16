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КМГ: На кино с „Из Китай с Павел“ (Видео)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Ходенето на кино е любимо занимание на милиони хора по целия свят. Летния сезон в Китай започна и вече събра приходи от над 500 милиона юана. Само през миналата година летния боксофис в страната надхвърли 8 милиарда юана, което е една доста внушителна цифра. До момента повече от 70 филма са потвърдили участието си в летния сезон, обещавайки богато жанрово разнообразие и множество очаквани премиери.

Как изглежда едно кино в Китай, какво похапват кино феновете тук, как си почиват преди филма и как се забавляват след приключването му, по какъв начин да си купите най-изгодно билет, на всички тези въпроси отговаря Павел Гълъбов в новия епизод на „Из Китай с Павел". Приятно гледане!
Снимка: Китайска медийна група

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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