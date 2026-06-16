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КМГ: МВнР: Китай ще продължи да предоставя подкрепа и улеснения за чуждестранните компании

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Според скорошен доклад на Американско-китайската търговска комисия, 80% от анкетираните американски компании смятат, че дейността им в Китай е „много важна" или „важна" за повишаване на глобалната им конкурентоспособност. По-рано иновационно проучване, публикувано от Германската търговска камара в Китай, също показа, че делът на германските автомобилни компании, които извършват научноизследователска и развойна дейност в самия Китай, се е увеличил значително. По този начин компаниите ускоряват темповете иновации и намаляват разходите.

В коментар на това говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Дзиен заяви, че пълната промишлена система на Китай, богатите сценарии на приложение, висококачественият резерв от кадри и непрекъснато оптимизиращата се политическа среда предоставят плодородна почва за иновации на компаниите от различни страни. Все повече чуждестранни компании избират „развойна дейност в Китай" и надграждат своите производствени бази до източници на иновации.

Китай ще продължи непоколебимо да насърчава отварянето на високо ниво към външния свят и да предоставя повече подкрепа и улеснения за чуждестранните компании, които „създават в Китай".

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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